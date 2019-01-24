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Antalya'da öğrencilerin kar sevinci

Manavgat ilçesinde yaşayan çocuklar ve aileleri, kamyonlarla taşınan kar üzerinde doyasıya eğlendi

24 Ocak 2019 Perşembe 16:37
Antalya'da öğrencilerin kar sevinci

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuklar ve aileleri, kamyonlarla taşınan karda oynamanın keyfini yaşadı.

Manavgat Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocuklar için kar sürprizi hazırladı.

Belediye ekiplerince Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden, Sarılar kapalı pazar yerine 30 kamyonla kar taşındı. 2 kar makinesi de etkinlik alanına getirildi.

Çocukların aileleriyle kar topu oynadığı ve kardan adam yaptığı etkinlik 3 gün sürecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada, çocukların tatiline küçük bir katkı yapmak için etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sözen, ilçe merkezinde de aynı etkinliği gerçekleştireceklerini de kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:37
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