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Antalya’da öğrenciler pazarda tezgah açarak, 2 durağa kitaplık yaptırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında pazar tezgahında satış yaparak, kazandıkları parayla 2 minibüs durağına kitaplık kurdu.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:09
Antalya’da öğrenciler pazarda tezgah açarak, 2 durağa kitaplık yaptırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında pazar tezgahında satış yaparak, kazandıkları parayla 2 minibüs durağına kitaplık kurdu.



Manavgat Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında, iki otobüs durağına kitaplık kurdu. Öğrenciler Cumartesi Pazarı’nda tezgah açıp, harçlıklarıyla temin ettikleri sebze ve meyveleri satarak kazandıkları para ile kurdukları kitaplıklar, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Duha Başdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Bahçeşehir Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aydın, Kütüphaneli Duraklar sosyal sorumluluk projesinin danışmanı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yücel Aslan ve öğrenciler tarafından hizmete açıldı.



Öğrencilerin projesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, “Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız insanlarımızı okumaya teşvik etmektedir. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’da hain terör saldırısı gerçekleşti. Orada bir cani Müslümanları katletti. Bazıları şunu soruyor: ’Bu insan bu kadar bizim tarihimizi biliyor da, bizim insanımız neden bilmiyor?’ Bunun için okumak gerekiyor. Muhtemelen de o cani de çok okumuş ama kötü şeyler okumuş. Bir caniye dönüşmüş. Biz iyi şeyler okutalım. İyi insanlar yetiştirelim. Gençliğimiz örnek olsun, örnek insanlar yetişsin. Bu proje örnek bir proje olur kanaatindeyim. Türkiye genelinde yaygınlaşabilecek bir düşünce. Başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.



Proje danışmanı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yücel Aslan, öğrencileriyle bir kez daha gururlandığını belirterek “Böylesine örnek bir projeyi hayata geçirmek için pazarda satış yapıp, hayatı ve para kazanmanın zorluğunu da öğrenmiş oldular. Önümüzdeki günlerde böylesine anlamlı birçok sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirmenin çalışmalarını yapıyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:09
  1. kitap
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