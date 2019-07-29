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Antalya'da nemden bunalan sahile akın etti

Nem oranının yüzde 71 ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
Antalya'da nemden bunalan sahile akın etti

ANTALYA (AA) - Antalya'da nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem oranı ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

Nemden bunalıp serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizdeki oyun parkında vakit geçirdi.

Turistler de yüzüp, su sporları yaparak eğlendi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
  1. Antalya
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