Antalya'da NATO PA ortak semineri

ANTALYA (AA) - NATO Irak Misyonu Komutanı Tümgeneral Dany Fortin, eğitim programlarını destekleyerek, taktiksel olarak DEAŞ'a karşı savunmada iyi bir noktaya gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Onlara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Irak ve NATO arasında devam eden bir süreç oluşmuş durumda." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nın 2'nci gün oturumları, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde devam ediyor.



NATO PA Başkan Yardımcısı Vitalino Canas moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Tümgeneral Fortin, "Eğitim ve Danışmanlık-Irak'ta NATO" konulu sunum yaptı.

Irak Savunma Bakanlığı ile terörle mücadele için faaliyetler gerçekleştirerek güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Dany Fortin, bölgede eğitim, iyileştirme ve kurumsal noktada destek olduklarını bildirdi.

Hem askeri, hem sivil görevlilerden oluşan ekiplerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Fortin, tecrübelerini bölgede paylaşarak, reformları desteklediklerini belirtti.

"Hedefimiz çok net, sürdürülebilir, etkin, şeffaf ve içerici savunma ve güvenlik sektörü oluşturmak. Bunu yapmak o kadar kolay değil. Burada DEAŞ ve arkasındaki ideolojinin karşısında duran süreçlerden bir tanesi." diyen Dany Fortin, birçok farklı alanda çalışma yaparak, ulusal bir güvenlik reformu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

NATO eğiticilerinin, birebir okullarla beraber çalışarak yıllık eğitim planları hazırladıklarına değinen Fortin, şunları kaydetti:

"Son birkaç yıl içerisinde DEAŞ ile mücadele yoğun şekilde sürdürülüyordu. Biz bu süreçte eğiticileri eğiterek, ileriye götürmek için çalışıyoruz. Son zamanlarda DEAŞ ile yoğun çatışma yürütülüyor. Şimdi daha iyi çalışma yapıyoruz. Onların becerisi daha yüksek seviyelere çıksın istiyoruz. Iraklılara en iyi sonuçları sunmaya çalışıyoruz. Eğitim programlarını destekleyerek, taktiksel olarak DEAŞ'a karşı savunmada iyi bir noktaya gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onlara eğitim ve danışmanlık sunuyoruz. Irak ve NATO arasında devam eden bir süreç oluşmuş durumda. Biz Irak hükümetinin daveti üzerine oradayız. Orada bir NATO üssü yok, koalisyon üssü de yok. Irak üslerinde yaşıyoruz ve Irak güvenlik güçleriyle kol kola çalışıyoruz. Irak hükümeti eğer bizim oradaki mevcudiyetimizi istemezse misyonu sonlandırırız, ülkemize geri döneriz."