0553 313 94 23

Antalya'da narkotik timleri yılbaşı gecesi "bingo" yaptı

Kentteki bir adrese yapılan baskında 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk ele geçirildi- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:"Güvenlik güçlerimiz uyumuyor, ayaktalar. Milletimizin huzuru, selameti için ayaktalar. Milletimizin huzuru için uykusuz olan bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz"

01 Ocak 2019 Salı 02:16
Antalya'da narkotik timleri yılbaşı gecesi "bingo" yaptı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yılbaşı gecesi kentte operasyon gerçekleştiren narkotik polislerinin 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdiğini bildirdi.

Karaloğlu, yeni yılın ilk dakikalarında emniyet narkotik timlerinden gelen ilk icraat sonuçlarını gazetecilerle paylaştı.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk ele geçirildiğini ifade eden Vali Karaloğlu, "Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz uyumuyor, ayaktalar. Milletimizin huzuru, selameti için ayaktalar. Milletimizin huzuru için uykusuz olan bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Hayırlı yıllar diliyoruz." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 02:16
  1. Antalya
  2. narkotik timleri
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Vali Münir Karaloğlu
  5. yılbaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samir Nasri yeniden Premier Lig'de! İşte yeni takımı
    1. Samir Nasri yeniden Premier Lig'de!..
    2. Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusundan..
    3. İngiltere yeni yıla Brexit ve AB..
    4. Bakanlar yeni yılı öğrenci yurdunda..
    5. İspanyollar Falcao'nun yeni takımını..
    6. Fenerbahçe Benzia'nın alternatifini..
    7. Vali Çeber'den güvenlik noktalarına..
    8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde..
    9. Hatay'da motosiklet kazası: 2 yaralı
    10. Patent başvuru ücretleri belirlendi
    11. İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
    12. "Enerjide maliyetlerin düşmesi doğal..
    13. Antalya'da narkotik timleri yılbaşı..
    14. Van'da güvenlik güçlerine yeni yıl..
    15. İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019'un ilk..
    16. Hatay'da yeni yılın ilk bebeği doğdu
    17. Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği doğdu
    18. Konya'da yeni yılın ilk trafik cezası..
    19. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    20. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta güvenlik..
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi