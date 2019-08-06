Antalya’da müteahhidin cinayet zanlısı yakalandı Antalya’da bir müteahhidi evinin otoparkında silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya’da bir müteahhidi evinin otoparkında silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki apartmanda oturan Fatih Mehmet Şirazi (51), otoparkta bulunan 34 KH 7852 plakalı otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Boynundan ve göğsünden iki kurşunla yaralanan Şirazi, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen T.Ö.’yü (63), yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler T.Ö.’yü Muratpaşa ilçesindeki bir evde saklanırken yakaladı.

T.Ö., emniyetteki ifadesinde Fatih Mehmet Şirazi ile aynı köyden oldukları ve birlikte müteahhitlik yaptıklarını, olay günü aralarında borç yüzünden çıkan tartışmada şahsı silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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