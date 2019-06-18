Antalya’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Antalya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için öğle namazının ardından Muratpaşa Camisi’nde gıyabi cenaze namazı için vatandaşlar bir araya geldi. İl Müftüsü Osman Artan tarafından kıldırılan namaza Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur’un yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Namazın ardından protokol camiden ayrıldı. Namaz sonrası ardından Mursi için dua edildi. Mursi’nin fotoğrafları ve yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler çeşitli sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Akdeniz Dayanışma Platformu Sözcüsü Mehmet Yıldırım, Mursi’nin Mısır’ın meşru lideri olduğunu ve hepte öyle kalacağını söyledi. Sisi ile mutlaka hesaplaşacaklarını dile getiren Yıldırım, “Bu işi ahirete bırakmak çok ağrımıza gidiyor. Seninle bu dünyada hesaplaşmak en çok istediğimiz şeydir. Biz İslam ümmeti olarak bu kendimize vazife bileceğiz, senin de bir gün darağacında sallandığını göreceğiz inşallah” dedi.