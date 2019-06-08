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Antalya’da muhtardan çocuklar için bisiklet kampanyası

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde muhtarTekin Korucu,“İlk hayalim, ilk bisikletim “ sloganıyla bisiklet kampanyası başlattı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
Antalya’da muhtardan çocuklar için bisiklet kampanyası

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde muhtarTekin Korucu,“İlk hayalim, ilk bisikletim “ sloganıyla bisiklet kampanyası başlattı. Kullanılmayan, bodrumlarda bekleyen, çürümeye terk edilen bisikletler toplanıp, onarılarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.




Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, çocukların bisiklet hayalini gerçekleştirmek için örnek bir proje başlattı. “İlk hayalim, ilk bisikletim “ projesiyle Korucu, kullanılmayan bisikletleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak.




Proje hakkında bilgi veren MuhtarTekin Korucu, hurda ve eski gözüyle bakılan bisikletlerin bir çok çocuğun hayali olabileceğini belirtti.


İlçedeki herkesi kampanyasına destek vermeye davet eden Korucu, " Sizlerden ricam okullar kapanmadan odunluklara, depolara inelim kullanmadığımız, değiştirmeyi düşündüğümüz, her boy bisikleti bize getirin, yada biz gelip alalım. İhtiyaç sahibi çocuklara ulaştıralım. Çocuklarımızın bisiklet hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. Çocuklarımızın bisiklete olan ilgilerini artırarak, bisikleti önemli ve eğlenceli bir spor aktivitesi olarak görmelerini sağlamayı istiyoruz. Bu kampanyamıza ve projemize değerli Aşağıpazar halkının destek vermeleri çocuklarımızı çok mutlu edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
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