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Antalya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Akseki-Manavgat kara yolunda Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralanan 26 kişi hastanelere kaldırıldı

23 Kasım 2018 Cuma 09:30
Antalya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:30
  1. Şanlıurfa
  2. Akseki
  3. Antalya
  4. kaza
  5. Suriyeli

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