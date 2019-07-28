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Antalya’da merdiven altı üretilen bin 180 kilogram midyeye el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:02
Antalya’da merdiven altı üretilen bin 180 kilogram midyeye el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından sağlıksız olduğu tespit edilen bin 180 kilogram midyeye ve üretim araçlarına el konuldu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri halkın sağlığıyla oynayan midyecilere göz açtırmıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapan, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Halkın sağlığıyla oynayan midyecilerin evlerde ürettikleri midye dolmaları eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallar içerisinde bozuk buz dolaplarında sakladığı görüldü. Sıcak hava ve kötü koşullar sebebiyle yosunlaşan ve kurtlanan midyelerin çevreye rahatsız eden pis koku yaydığı görüldü. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti.



Kurtlanmış midyelere el konuldu


Zabıta ekiplerince bin 180 kilogram midyeye imha edilmek üzere el kondu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan 1 adet merdaneli çamaşır makinesi, 4 adet buzdolabı, 2 adet ocağa ve birçok malzemeye el konuldu. Aramalara zorluk çıkaran şahıslar emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere ise zabıta ekipleri cezai işlem uyguladı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Zabıta ekipleri, vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyarırken, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:02
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