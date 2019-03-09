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Antalya'da mart ayında deniz keyfi

Güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

09 Mart 2019 Cumartesi 12:23
Antalya'da mart ayında deniz keyfi

ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

Mart ayında sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerden bazıları, Konyaaltı Plajı'nda hem denize girdi hem de güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı kent sakinleri sahilde aileleri ve çocuklarıyla deniz manzarası seyretmeyi tercih ederken, kimileri de balık tutup, yürüyüş yaptı.

Denize giren İsa Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz kış demeden fırsat buldukça Konyaaltı Sahili'nde denize girdiğini söyledi.

Herkesin denize girmesini tavsiye eden Yıldız, "Deniz suyu serin çünkü kar suları eriyip denize ulaşıyor. Sağlık burada yani. İnsanlar gelsin denize girsin, hava çok güzel. Bilhassa Antalya çok güzel." dedi.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:23
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