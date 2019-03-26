Antalya’da market farelerine suçüstü

Antalya’da 5 ayrı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin el çabukluğuyla kasiyeri dolandırma anı ise kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki marketlerde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık olaylarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler Kırcami Mahallesi’ndeki marketin güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin alışveriş yaptıktan sonra kasiyerden para üstü alırken el çabukluğu ile paraları tırnakçılık yöntemiyle aldığını belirledi. Aynı şüphelilerin kısa süre öncealışveriş yapma bahanesiyle markete geldiği ve kasada para üstü alırken 410 TL’yi tırnakçılık suretiyle aldıkları, aynı şahısların değişik tarihlerde farklı iş yerlerinden tırnakçılık yaptıkları da belirlendi.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını belirlediği şüphelilerin kaçtığı aracı takibe aldı. V.W, S.K, M.S, Erenköy Mahallesi’nde bir markette tırnakçılık yaptıkları esnada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle elde ettikleri 820 TL’ye ve şüpheli V.E’nin üzerinde çıkan sahte kimliğe el konuldu.

3 şüphelinin yankesicilik başta olmak üzere çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.