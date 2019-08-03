Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Yangında 60 hektarlık alan zarar gördü

ANTALYA (AA) - Antalya'da makilik alanda yangın çıktı. Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak'taki makilik alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki ev ve seralara ulaşmadan söndürdü. Vatandaşlar da ellerindeki su hortumlarıyla itfaiyeye ekiplerine yardımcı oldu. Yangında, 60 hektarlık alan zarar gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.