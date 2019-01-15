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Antalya'dakuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Kentte etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sahil kesiminde ve falezlerde büyük dalgalar oluştu, balıkçı teknesi battı- Kumluca'da evleri su bastı, seralarda zarar oluştu- Demre'de evinin çatısına çıkan ve rüzgarın etkisiyle dengesini kaybedip düşen kişi hayatını kaybetti

15 Ocak 2019 Salı 16:35
Antalya'dakuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

ANTALYA (AA) - Antalya ve ilçelerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Falezler ve Konyaaltı Plajı'nda büyük dalgalar oluştu. Falezlere çarpan dalgalar nedeniyle sular yaklaşık 30 metre kadar yükseldi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki 5 metrelik bir balıkçı teknesi fırtına nedeniyle battı. Limandaki balıkçılar da tekneleri fırtınadan korumak için büyük çaba gösterdi.

Konyaaltı ve Lara plajlarındaki dalgalar nedeniyle sahil bandındaki işletmeciler de zor anlar yaşadı.

Kumluca ilçesinde fırtına nedeniyle toptancı hali önünde çatının kısmen çökmesine neden oldu. İlçede bazı ağaçlar devrildi, seralarda fırtına ve yağış nedeniyle zarar oluştu.

Demre'ye bağlı Yaylakaya Mahallesi'nde evinin çatısına çıkan Yusuf Solmaz (40) rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırılan Solmaz, hayatını kaybetti.

Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde karaya çıkartılan bazı tur ve balıkçı tekneleri de dalgalar nedeniyle devrildi.

Alanya ilçesinde Değirmendere İlkokulu çatısı uçtu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:35
  1. Demre
  2. Kumluca
  3. Olumsuz hava
  4. yağış

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