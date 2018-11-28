Antalya'da kuvvetli rüzgar

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sahillerde boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine giren Batı Akdeniz Bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Saatteki hızı zaman zaman 73 kilometreyi rüzgar nedeniyle Antalya'nın Konyaaltı sahilinde boyu 3 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Tatilciler ve vatandaşların sahilde dalgalarla fotoğraf çektirmesi renkli görüntü oluşturdu. Dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Manavgat'ta metrekareye 163, İbradı'da 95, Alanya'da 92, Serik'te 53 ve Akseki'de 73 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Yağışların yarın geceye kadar devam edeceğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün ve yarın Antalya ve Muğla'da kuvvetli yağış bekliyoruz. Rüzgar bugün için güney yönlerden orta, yer yer kuvvetli esiyor. Bazı merkezlerde de fırtına etkili oluyor. Konyaaltı'nda rüzgarın saatteki hızı 73, Muğla'nın Datça ilçesinde ise 90 kilometreye kadar ulaştı. Antalya ve Muğla genelinde görülecek yer yer şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların ve ilgili kurumların, taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."