Antalya'da kumar operasyonu Operasyonda kumar oynattıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığına yönelik istihbarat üzerine Şekerhane Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Pasajı'nda operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İş yerinde çalıştığı belirlenen Ukrayna uyruklu 2 kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye ise "Kumar oynamak" ve "Kapalı mekanda tütün ve alkol tüketmek" suçlamalarıyla toplam 5 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.



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