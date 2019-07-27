Antalya'da kumar operasyonu
Operasyonda kumar oynattıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığına yönelik istihbarat üzerine Şekerhane Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Pasajı'nda operasyon düzenledi.
Operasyonda kumar oynattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İş yerinde çalıştığı belirlenen Ukrayna uyruklu 2 kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye ise "Kumar oynamak" ve "Kapalı mekanda tütün ve alkol tüketmek" suçlamalarıyla toplam 5 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.
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