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Antalya'da kültür sanat

Antalya DOB'da mart programları kapsamında 12 temsil sahneye konulacak

01 Mart 2019 Cuma 21:29
Antalya'da kültür sanat

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi mart programları kapsamında opera, bale ve konser olmak üzere 12 temsil izleyicinin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, opera, operet, bale, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 12 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB’da provalar devam ediyor.

Geçen sezon prömiyeri gerçekleştirilen ülkenin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatını konu alan modern bale eseri "Afife" yarın bu sezon son kez sanatseverler için sahnelenecek. Eserin libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'e, müzikleri ise Turgay Erdener'e ait.

- Ünlü tenor Hakan Aysev "Çardaş Prensesi" ile sahnede

Antalya DOB'da Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini, 5 Mart sahneye konulacak. Ünlü tenor Hakan Aysev "Çardaş Prensesi" eserinde Edwin Ronald rolüyle sahne alacak.

Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe olarak seslendirilecek. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'ın, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'nün, koreografi Serhat Nüfusçu'nun ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.

- "Madama Butterfly" operası prömiyerini

Antalya Devlet Opera ve Balesi 23 Mart ise Puccini'nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği "Madama Butterfly" operasının prömiyerini gerçekleştirecek. Genç bir geyşa olan Cio-Cio San ile Japonya'ya gelen Amerikan subayı Pinkerton'un dramatik hikayesini konu alan ve orkestra şefliğini Alexandru Samuil'in üstlendiği eseri Yiğit Günsoy sahneye koyuyor.

Dekoru Gürcan Kubilay, kostümü Gülden Sayıl ve ışığı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserin koro şefi Mahir Seyrek, koreografı ise Kürşat Kılıç tarafından yapıldı.

- "Türküyem" yine sahnede

Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, Fatih Şanal'ın librettosunu yazıp sahneye koyduğu "Türküyem" müzikali 28 Mart sahnelenecek. Sanatseverler tarafından büyük ilgi göre eser, anlatıcının ve yaratıcının hayal dünyasında yapmış olduğu bir seyahati anlatıyor. Türkülere eşlik eden metinler günümüz coğrafyasının kültürüne, sosyal ortamına, değerlerine tanıklık ederken dileyenleri de türküler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

- "Sihirli Dünya" çocuk oyunu

Antalya DOB "Sihirli Dünya" çocuk oyununu yoğun istek üzerine 5, 12, 25 Mart'ta tekrar sahneleyecek. Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan eser Reyhan Süme tarafından sahneye koyuldu. Müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

- Antalya DOB'un konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser 7 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ünlü tenor Hakan Aysev'in de sahne alacağı konserde sürpriz bir repertuvar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB ayrıca 8 Mart'ta Antalya Müzesi'nde Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Oda Müziği Konseri" düzenleyecek.




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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:29
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