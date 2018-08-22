Antalya'da korkutan yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Saat 14.30 sıralarında Akseki Cemerler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yerleşim bölgelerine yaklaşık 700 metre uzaklıkta çıkan yangını ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşların da destek verdiği gözlendi.