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Antalya’da korkutan sazlık yangını

Antalya’da otluk alanda çıkan yangın, yerleşim bölgelerine sıçramadan güçlükle söndürülebildi.

08 Mart 2019 Cuma 13:14
Antalya’da korkutan sazlık yangını

Antalya’da otluk alanda çıkan yangın, yerleşim bölgelerine sıçramadan güçlükle söndürülebildi.


Muratpaşa ilçesi Yenilgöl Mahallesi Düden Çayı yakınındaki otluk alanda saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle bir anda büyüyen alevler, çevredeki iş yerleri ve evleri tehdit etmeye başladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye erleri, zaman zaman rüzgarın şiddetiyle alevlenen yangına müdahale etmekte güçlük çekti.


Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:14
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