Antalya’da konut satışında yüzde 36’lık düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)2019 Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Antalya’da konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 oranında azalarak 3 bin 390 ile İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü sırada yer aldı. Yabancılara konut satışında ise İstanbul’dan sonra 668 konut satışı ile ikinci sıradaki yerini korudu.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göreyüzde 48,6 oranındaazalarak 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 060 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek payasahip olurken satış sayılarına göre İstanbul’u, 5 bin 430 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 3bin 390 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

Antalya’da 2018 Haziran ayında 5 bin 335 konut satılırken 2019 Haziran ayında yüzde 36,5 oranında azalarak 3 bin 390 konut satıldı. Konut satışlarında 2019 Haziran ayında, Antalya 3 bin 390 konut satışı ile İstanbul ve Ankara’dan sonra en yüksek paya sahip iller arasında 3. sırada yer aldı. YineIsparta’da 2018 Haziran ayında 588 konut satılırken 2019 Haziran ayında yüzde 46,8 oranında azalarak 313 konut satıldı. Burdur’dada 2018 Haziran ayında 447 konut satılırken 2019 Haziran ayında yüzde64,2 oranında azalarak 160 konut satıldı.

Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 2 bin689 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2019’da ilk sırayı 1009 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.