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Antalya’da komutanın en zor telefon konuşması

Antalya’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 10:59
Antalya’da komutanın en zor telefon konuşması

Antalya’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin telefonunu açan komutan ise gerçeği söyleyemeyip hastaneye gitmelerini istedi.


Kaza, sabah 07.00 saatlerinde Isparta-Antalya karayolu Aksu ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Isparta istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Rafet I. yönetimindeki 32 SD 422 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve araç içerisinde sıkışan iki kişinin yardımına yakında bulunan bir baba ve hemşire kızı koştu. Durumu hemen 112 ekiplerine haber veren baba Adem Gümüş ve hemşire kızı, sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken kazadan yaralı kurtulan sürücü Rafet I.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yolcu koltuğunda oturan Muammer Topal ise araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Topal, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yol ise belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.


Öte yandan olay yerinde inceleme yapan jandarma komutanı, uzun süre çalan telefonu açmak zorunda kaldı. Muammer Topal’ın yakını olduğu öğrenilen kişiye kaza olduğunu söyleyen komutan, telefon sahibinin öldüğünü söyleyemedi. Komutan, yaralıların hastaneye götürüldüğünü söylemekle yetindi.


Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazayı haber veren Adem Gümüş, "Yukarıdan gelirken kazayı gördüm. İçerisinde iki kişi vardı. İlk müdahaleyi yaralı olan kişiye hemşire kızım müdahale etti. Sonra hemen 112’ye haber verdik. Arkasından ise itfaiye ekiplerine haber verdik. Sıkışan kişiyi kurtaramadık" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 10:59
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