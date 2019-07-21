Antalya’da, KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıl dönümü Antalya’da düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Kutlamalar, Atatürk Anıtına çelenklerin konması ile başladı. Törene, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, KKTC Antalya Turizm Bakanlığı Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar,bölge komutanları ve vekilleri, belediye başkanlarının temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum örgütleri ve dernekler ile Kıbrıslı mücahitler, gaziler katıldı.

20 Temmuz Barış Harekatı’nda Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Kıbrıslı Rumlar’ın da baskılardan ve zulümlerden kurtulduğunu kaydeden Başkonsolos Beyazbayram, “20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının var oluşunda son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs adasını Yunanistan’a ilhak ederek, ENOSİS’i gerçekleştirmek amacıyla 15 Temmuz 1974 günü yapılan Rum-Yunan darbesi karşısında, Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak, adanın bağımsızlığını, Kıbrıs Türk halkı ve adada yaşayanların canlarını kurtarmak için 20 Temmuz 1974 sabahı Barış ve Özgürlük Harekatını gerçekleştirmiştir” dedi.

Beyazbayram, 20 Temmuz Harekatı’nın Türkler açısından da son derece büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Beyazbayram, “Mutlu Barış Harekatı, Osmanlı gerileme döneminden bu yana Türk dünyasının topraklarını genişlettiği ilk savaşın zaferle sonuçlanarak, özelde tüm Türk dünyasını, genelde ise tüm İslam alemini bahtiyar kıldığı bir başarı ve gurur öyküsü olmuştur” diye konuştu.

Tören sonunda, etkinliğe katılan protokol, sivil toplum örgütleri ve Antalya’da yaşayan Kıbrıslı Türkler toplu fotoğraf çektirdi.