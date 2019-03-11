Antalya’da, ‘kızlar da yapabilir’ etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fraport TAV Antalya Havalimanı işbirliğiyle düzenlenen, ‘Kızlar da yapabilir’ etkinliği kapsamında, ortaokul öğrencileri mesleğinde başarılı olan kadınlarla bir araya geldi. Öğrenciler, erkeklerin egemen olduğu meslek gruplarında çalışan kadınlardan bilgiler aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fraport TAV Antalya Havalimanı işbirliğiyle düzenlenen, ‘Kızlar da yapabilir’ etkinliği düzenlendi. Ekinlik kapsamında, erkek egemen olduğu meslek gruplarında çalışan kadınlar ile projenin pilot okulu Aksu Cihadiye Ortaokulu’ndan öğrenciler bir araya geldi.Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte, çeşitli meslek gruplarından kadınlar yer aldı.

Etkinliğe İstasyon Müdürü Aylin Tavan Gölpunar, Personel Şefi Ayça Seymen, Yolcu Hizmetleri Şefi Özlem Deliömeroğlu, Hareket Şefi Çiğdem Gökırmak, İşyeri Hekimi Dr. Nevcan Aktuğ,Yolcu Hizmetleri Şefi Deniz Ersoy, İstasyon Müdürü Şule Salur, Teknisyen Mahire Rüveyda Okuyucu, Pilot Berrak Kalafat Esen, Vatman Sibel Yılmazgönen, Otobüs Şoförü Gülay Gül, İtfaiye Eri Seda Özdem, Peyzaj Mimarı Ebru Kılıç, Peyzaj Mimarı Aslı Şahin katıldı.Kız öğrenciler, ikili görüşme eşliğinde mesleğinde başarılı olan kadınlara meslekleri hakkında çeşitli sorular sorarak, bilgiler aldı.

“Umutlar yeşertmeye çalışıyoruz”

Havalimanı’nda İstasyon Müdür olarak görev yapan Aylin Tavan Gölpunar, “Havalimanında çalışmayla ilgili olarak onların hayallerini süsleyen meslekler var. Onların dışında da arka planda olan meslekleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu işe nasıl başladığımızı, onların da böyle olması için hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini anlatıyoruz. İlham kaynağı olmaya gayret ediyoruz. Gözlerinde, onların da bu işi yapabilmeleri için umutlar yeşertmeye çalışıyoruz” dedi.

Bütün kızların çok güçlü olduğunu belirten Gölpunar, “Sadece bu güçlerin farkında olmaları gerekiyor. Küçük kıvılcımlar güzel şeyler oluşturabilir. Bizim de bugünkü amacımız bu” şeklinde konuştu.

8’incisi sınıfa giden Ayşegül Taşkın, etkinlikten memnun kaldığını söyledi. Taşkın, “Ben pilot olmak istiyorum. Pilot bir kadınla görüştüm. Meslek hayatında ve eğitim hayatında ailesi her zaman destekçisi olmuş. Mesleğini gerçekten aşkla yapıyor. Bende hayalimdeki mesleği yapmak için çaba göstereceğim” diye konuştu.

“Sahaya çıkmak istedim”

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan İtfaiye Eri Seda Özdem ise tesadüfen bu mesleği seçtiğini kaydetti. 10 yıldır bu işi yapan Özdem, “Önce müdahaleye ve sahaya çıkmak istedim. Daire başkanımız yardımcı oldu. Biz sadece yangına gitmiyoruz kazalara ve kurtarmalara da gidiyoruz. Sahada öğreniyorsunuz, olayın içinde durumlar değişiyor. İdari kısma geçtiğinizde ise gelecek soruları biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Özdem, mesleği seçtiği zaman karşılaştığı zorlukları ise şöyle anlattı:

“Erkek mesleği, zorlanırsın. O hortum kaç kilo haberin var mı? Diye söylemler söylendi. Evet hortumlar ağır ama tekniği öğrenirseniz yapıyorsunuz. Fiziksel gücü de çalışma arkadaşların sizi kabul ettikten sonra o güç kısmını hallediyorsunuz. Benim kadrom itfaiye eri. İtfaiye eri kadrosundaki bir kadın olarak şunu diyorum; asla pes etmeyin"