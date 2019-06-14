0553 313 94 23

Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da otomobille çarpışan ticari taksi ters döndü.

14 Haziran 2019 Cuma 09:47
Antalya’da kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma

Antalya’da otomobille çarpışan ticari taksi ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ticari taksi imece usulü vatandaşlar tarafından düzeltildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine seyir halinde bulunan Göktürk Elmacı idaresindeki 07 T 3794 plakalı ticari taksiyle, Engin Yıldırım yönetimindeki 07 AEH 405 plakalı otomobil aynı yönde ilerlerken iddiaya göre hatalı manevra nedeniyle çarpıştı. Kazada otomobil zarar görürken, ticari taksi çarpışmanın etkisiyle refüjle yol arasına ters döndü. Her iki aracın sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ticari takside yolcuların olmaması olası bir yaralanmayı önledi. İhbarla bölgeye trafik ekipleri geldi. Bulvarda trafik güvenliğini alan ekipler, sürücülere alkol kontrolü yaptı. Ters dönen ticari araç yan tarafına lastik konularak onlarca kişi tarafından düzeltildi. Yaya geçidi yakınında olan kazaya rağmen yayaların tehlikeye aldırmadan karşıdan karşıya geçmeye devam ettikleri görüldü.



Geçit isteği


Bulvar üzerindeki yaya geçidinden her gün ölüm tehlikesi atlattıklarını dile getiren Azize İçyar, “Karşıdan karşıya geçerken büyük zorluk yaşıyoruz. İş çıkışı daha zor oluyor. On dakikada karşıya geçemiyoruz. Burada birçok kez kaza oldu. İllaki birinin ölmesi mi gerekiyor. Üst ya da alt geçit istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne artı rezervle başladı
    1. Piyasa güne artı rezervle başladı
    2. Dumlupınar’da Halk Eğitim Merkezi..
    3. BEÜ’de mezuniyet töreni
    4. Şirketler 2019 yılında mali denetimi..
    5. Aybüke öğretmen için işaret dili ile..
    6. Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar..
    7. Sağlık çalışanlarından oluşan Türk..
    8. Yumurtaları çalınınca güvenlik..
    9. Diyarbakır itfaiyesinden anız uyarısı
    10. (ÖZEL) Fatih’te kapkaç anı kamerada
    11. Saldırı sonrası ABD, Umman’a savaş..
    12. Borsa güne yükselişle başladı
    13. Terim 2 dünya yıldızına onay verdi!
    14. Gönen’den ailelere karne uyarısı
    15. Alaşehirli Kadınlar kooperatifleşme..
    16. MotoGP'de sıradaki durak İspanya
    17. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    18. GÜNCELLEME - Pendik'te fabrika yangını
    19. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma..
    20. Turgay Erdem’den pehlivanlara..
    21. Bitlis’te kaldırım işgali denetimi
    22. Sendikadan eğitim semineri
    23. Bulgaristan’dan Türkiye’ye tarihi eser..
    24. Çamaşır makinesi bomba gibi patladı
    25. MÜSİAD başarılı 111 öğrenciyi..
    26. Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem..
    27. Yeni Renault Kadjar, Türkiye'de
    28. Avrupa standardında balık üretimiyle..
    29. (Özel) Narkotik köpeğinden bingo
    30. Tahtaköprü Barajı yükseltiliyor
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı