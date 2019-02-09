Antalya'da "Kay-Sür-Yüz" yarışları

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği himayesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinesinde birincisi gerçekleştirilen "Kay-Sür-Yüz" kış sporları etkinliği tamamlandı.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Beyazdan Maviye Antalya" sloganıyla "Kay-Sür-Yüz" kış sporları yarışları, Saklıkent'te kayak yarışı ile başladı. Bisiklet etabıyla devam eden yarışlar, Konyaaltı Sahili'nde yüzme etabıyla sona erdi.

20 takım ve 60 sporcunun katıldığı yarışmada katılımcılar 2,5 kilometre kayak, 45 kilometre bisiklet ve 500 metre yüzerek yarışı tamamladı. Parkurlar boyunca çok sayıda sporsever yarışmacılara destek verdi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Kay-Sür-Yüz" kış sporları organizasyonunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Antalya Valiliği'nin himayelerinde gerçekleştirilen organizasyonu gelecek yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çetin, "Antalya'nın hep konuştuğumuz ama bugüne kadar pek de tanıtamadığımız bir özelliği var. Bu şehirde aynı gün içinde hem yüzebilir hem de kayak yapabilirsiniz. Antalya'da aynı gün içerisinde Toroslar'da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu özellik Antalya'yı dünyadaki birçok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün gerçekleştirilen iki aktivitenin arasına bisiklet etabını da ekleyerek, farklı bir triatlon yaptıklarına değinen Çetin, ilkini düzenledikleri yarışmanın çok güzel geçtiğini aktardı.

Antalya'ya 1 saat uzaklıktaki Saklıkent'te kayak yarışlarını tamamladıklarını, bisiklet yarışının startını verdikleri sırada kar yağdığını ifade eden Çetin, bisikletçilerin 45 kilometre sonra Konyaaltı Sahili'ne indiklerinde hava sıcaklığının 17-18 derece olduğunu ve yüzme yarışlarının da tamamlandığını belirtti.

- "Dünya'nın ünlü sporcularını kentimizde ağırlayacağız"

Parkurların zorluğuna rağmen sporcu ve görevlilerin en küçük bir olumsuzluk yaşamadan yarışları tamamladığını kaydeden Çetin, "Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız ve dünyanın ünlü sporcularını kentimizde ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kayak etabında Osman Özaydın, bisiklet etabında Ataman Şekerci, yüzme etabında Ege Mert Öztürk birinci olurken, Baki Karaçay, Ataman Şekerci, Şükrü Sinan da genel klasman takım kupa birinciliğini elde etti.