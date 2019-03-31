Antalya'da kamp yaptıkları alanda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, kamp yaptıkları alanda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Kalkan bölgesindeki Frenk Koyunda kamp yapmak isteyen iki arkadaş, bölgeye araçlarını park ederek sahil kısmına indi.

Kamp sonunda bölgeden ayrılmak isteyen kampçılar, kayalık alanda mahsur kalınca AKUT ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye giden AKUT ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Kaş AKUT Sorumlusu Bircan Tolunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtardıkları iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sadece şeker hastası olan kişi araçta bulunan ilacına ulaşamadığı için ufak bir rahatsızlık yaşadı." dedi.



