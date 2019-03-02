Antalya’da kadınlar, ‘Yüksek Topuk’ladı

Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen Yüksek Topuk Koşusu’nda kadınlar en az 6 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu. Renkli görüntülere sahne olan yarışta birinciliği Berfin Boduç kazandı.

Antalya’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki ’Yüksek Topuk Koşusu’ Muratpaşa Kent Meydanı’nda yapıldı. Yarışmada en az 6 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koşan kadınlar, birinciliği elde ederek ödülü kazanmak için yarıştı. Kadınlar yarış öncesi, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak önlem aldı.

Koşuya hazırlanan 16 kadına, yakınlarının destek verdiği gözlendi.

Gruplar halinde koşan kadınlar, 100 metre uzunluğundaki parkurda düşmeden bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Yüksek Topuk Maratonu’nda birinciliği Berfin Boduç, ikinciliği Elif Polat, üçüncülü ise üçüncülüğü Duygu Ekinci elde etti.

“Farklı bir heyecan yaşıyorum”

Yarışa ilk kez katılan İlkay Abacı, “Farklı bir deneyim olacak. Daha önce sporculuk hayatım var ama ilk defa tayt ve topuklu ayakkabı kombinasyonunu yaşayacağım. 8 santimetre topukla bugün koşacağım, ilk kez katılıyorum ve farklı bir heyecan yaşıyorum. Hiç atletizm yarışına benzemiyor. Herkesin bu heyecanı tatmasını isterim” dedi.

“Kadının gücünü gösteren bir etkinlik”

İlk defa yarışan katılan Gülderen Şimşek, çok heyecanlı olduğunu vurguladı. Şimşek, “Hayalimde ilk üçe girebilmek var. Profesyonel sporcu değilim, ama spor yapıyorum. Etkinlik çok güzel. Antalya’yı çok geliştiren bir etkinlik. Kesinlikle kadının gücünü gösteren bir etkinlik” diye konuştu.

“Maratonumuza toplam 10 bin kişi katıldı”

Koordinatör Özgür Emeklioğlu ise yarışın çok heyecanlı başladığını söyledi. Runatolia’nın yüksek topuk yarışması, çocukların yarışı ve Türkiye’de ilk kez yapılacak bebeklerin emekleyerek yarışmasıyla başladığını kaydeden Emeklioğlu, “Yarın da 10 bin tane yarışmacı mücadele edecek. Devletimiz son derece destek verdi. Umut ediyorum sağlıklı bir yarışma geçer. Maratonumuza toplam 10 bin kişi katıldı. Halk koşusuna bin koşucu, 200 çocuk koşucu, 16 yüksek topuk koşucusu, 22 bebek koşucusu katıldı”

Duygu Ekinci, 7 yıldır yarışa katıldığını söyledi. 5 derecesi olduğunu ifade eden Ekinci, “Tekrar dereceye girmeyi düşünüyorum.”

200 minik mücadele verdi

Yüksek Topuk yarışının öncesi 200 çocuğun katıldığı çocuk yarışı yapıldı. Yarışta mücadele veren miniklerden bazılarının ağladığı, bazılarının ise eğlendiği gözlendi. Yarışın ardından miniklere madalyalar verildi.

Çocuğunun yarışa katıldığını söyleyen Duygu Öztürk, “Yarış keyifliydi. Hem veli, hem de öğretmen olarak katıldım. Kesinlikle öz güven oluştu. Normalde ağlamasını bekliyordum, aktivitelere eğlenceli bir şekilde katıldı” dedi.