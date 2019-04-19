Antalya’da kadın öğretmenin şüpheli ölümü

Antalya’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Tuna Gençosman evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 Sokak üzerinde bulunanbir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Annesi ile yaşayan ve özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yapan Tuna Gençosman’ı (35) sabah saatlerinde uyandırmak isteyen anne Ümmühan Karaca, kızının tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı geçiren ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen Tuna Gençosman’ın ölüm haberini alan arkadaşları eve akın etti. Birbirlerine sarılan Gençosman’ın arkadaşları gözyaşları döktü. Polis ve savcının incelemesinin ardından Gençosman’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızının cansız bedeninin cenaze aracına konulduğunu gören anne Karaca, pencereden "bebeğim gitti’ diyerek gözyaşı döktü.