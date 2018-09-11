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Kandilli Rasathanesi en son depremler Antalya’da kaç şiddetinde deprem oldu?

Depremler son zamanlarda sıklaşır oldu. Kanlı Ay tutulmasından sonra dünyanın pekçok yeri adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ülkemizde ise dün önce Bodrum ardından da Antalya sallandı. Son dakika haberlere göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Eylül 2018 Salı 07:56
Kandilli Rasathanesi en son depremler Antalya’da kaç şiddetinde deprem oldu?

Depremler son zamanlarda sıklaşır oldu. Kanlı Ay tutulmasından sonra dünyanın pekçok yeri adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ülkemizde ise dün önce Bodrum ardından da Antalya sallandı. Son dakika haberlere göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 02.02'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.02'de merkez üssü Döşemealtı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Datça ve Didim'de hissedilen depremin büyüklüğü 4.3 derinlik ise 6 KM olarak kaydedilmişti.

EN SON DEPREMLER

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:56
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