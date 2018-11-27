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Antalya'da jandarmaya ateş açan firari etkisiz hale getirildi

7 ayrı suçtan aranan Abdullah Özer, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı- Operasyonda 2 uzman çavuşu yaralayan firari, vurularak etkisiz hale getirildi

27 Kasım 2018 Salı 16:24
Antalya'da jandarmaya ateş açan firari etkisiz hale getirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açarak 2 askeri yaralayan Abdullah Özer, vurularak etkisiz hale getirildi.

İki yıldır 7 ayrı suçtan aranan Abdullah Özer'in (38), Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Jandarmayı fark ederek ormana kaçan Abdullah Özer, kendisini izleyen ekiplere ateş açtı. İlk ateşte uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Abdullah Özer de vurularak etkisiz hale getirildi.

Sahil güvenlik helikopterleriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Abdullah Özer'in cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Özer'in, geçen yıl Aksu'da bir jandarma astsubayını yaralama olayına karışıp kaçtığı, son olarak ilçenin Burdur sınırına yakın ormanlık alanda saklandığının belirlendiği bildirildi.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:24
  1. Aksu ilçesi
  2. Antalya
  3. Firari
  4. jandarma

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