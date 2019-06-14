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Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Antalya’da, Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:33
Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Antalya’da, Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.


Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndan çelenk sunma programı düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin AKtemur’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.


Törene, Aktemur’un yanı sıra Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Emniyet Müdürü Murat Nuri Ulucan da katıldı.


Jandarmanın çelenk sunma töreniniGüney Koreli turistlerde ilgiyle izledi. Turistler çevre güvenliği alan özel harekat polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:33
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