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Antalya’da işitme engelli milli sporcunun şezlong parası vermediği gerekçesiyle plajdan çıkartıldığı iddiası

Antalya’da, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu işitme engelli milli atlet Yasin Süzen ve antrenörü Salih Öztürk, kampta bulundukları otelin önündeki plajdan şezlong parası vermedikleri gerekçesiyle çıkartıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:13
Antalya’da işitme engelli milli sporcunun şezlong parası vermediği gerekçesiyle plajdan çıkartıldığı iddiası

Antalya’da, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu işitme engelli milli atlet Yasin Süzen ve antrenörü Salih Öztürk, kampta bulundukları otelin önündeki plajdan şezlong parası vermedikleri gerekçesiyle çıkartıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. İşletme ise personelin işitme engelli sporcuyla anlaşamaması nedeniyle bir sorun yaşandığını, plajın tüm şehit yakınları, gazi veengelli bireylere açık olduğunu kaydetti.


Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde kampta bulunan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu işitme engelli milli atlet Yasin Süzen ve antrenörü Salih Öztürk, 2 gün önce öğle saatlerine doğru otelin önündeki plajdan denize girmek istedi. Özel bir işletmeye tahsis olan plajdaki şezlongların arasına havlu serip güneşlenen Salih Öztürk ve Yasin Süzen’e, görevliler plajın ücretli olduğunu söyledi. Ücret vermeyen ve plajın halka ait olduğunu söyleyen antrenörve milli sporcu görevlilerle konuştuktan sonra plajdan ayrıldı. Haksızlığa uğradıklarını iddia eden antrenör ve sporcu polis merkezine gidip şikayetçi oldu.


Yaşadıklarınıanlatan İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Antrenörü Salih Öztürk, “Sporcum Yasin ile birlikte öğle saatlerinde denize girmek istedik. Şezlongların önündeki boş alana havlumu serip yatmak istedim. Görevli arkadaş gelip,burada güneşlenemeyeceğimi ve ücretli olduğunu söyledi. Ben de şezlongu kullanmadığım için ücret ödemeyeceğimi belirttim. Beni çıkarmak istediler çıkmadım. Bana başka bir alan gösterdiler. Çıktım otele geçtim arkamdan Yasin denize geldi. O da şezlongun arasına aynı şekilde havlusunu seriyor. Yatarken görevli gelip, ’burada yatmak ücretli’ diyor. Yasin, ’ben kumda yatıyorum neden para vereyim, seni anlamıyorum’ diyor. Çalışan, sporcunun işitme engelli olduğunu anlıyor. Çalışan daha sonra otelin güvenlik görevlisiyle konuşup ayrılıyor” dedi.



"Yapılanlar düzeltilsin"


Yaşananlardan hem sporcusunun hem de kendisinin üzüldüğünü dile getiren Öztürk, “Neden sahili kullanmamız kısıtlansın, sahili herkes kullansın. Tapusu varsa işletme kullansın. Yabancı bir ülkede değiliz ki.Biz ne şemsiye ne şezlongdan faydalandık. Bu yapılanların düzeltilmesianlamında şikayetçi olduk” diye konuştu.



"İşaret dili bilmemekten sorun oluşmuş"


Plaj işletmecisi Enbiya Baki ise yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Otel çıkışından kendi alanların müşteri gelişleri oluyor. Biz de onları misafirperver bir dille karşılıyoruz. İşitme engelli vatandaşımız, personelimizin bu dili bilmemesinden kaynaklı yanlış anlaşılma olmuş. Personelimiz sporcuya alanın ücretli olduğunubelirtmiş. Cevap alamayınca personelimiz işitme engelli bir birey olduğunu anlamış karşısındakinin. Size ücretsiz diye hizmeti ücretsiz sunmuş” dedi.



"Şikayet konusu olmuş"


Baki, işletmelerinin engelli, şehit yakınları vegazilereücretsiz olduğunu kaydederek, “Bu projede Konyaaltı Sahili’nin yüzde 9’luk alanı işletmelere kiralanmış. Bu geniş sahilin bir takım giderlerinin bedeli kiralanan işletmelerden alınıyor. Bu olayda gerekeni yaptık, ücretsiz olduğunu antrenöre de belirttik. Burada işitme engelli vatandaşı anlayamamaktan bir sorun oluşmuş.Engelli kardeşimizi davet ettik, ona ücretsiz olduğunu aktardık. Milli değerlere sahip çıkan milletiz. Şikayet konusu olmuş ama biz de savunmamızı veririz. Bizim milli sporcuya, polise, askere, şehit yakınları ve gazilere plajımız ücretsiz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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