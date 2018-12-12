Antalya'da iş yeri ve camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Antalya'da, 8 iş yeri ve camiden hırsızlık yaptığı öne sürülün zanlı tutuklandı.12 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 iş yeri ve 4 camiden hırsızlık gerçekleştiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayla ilgili kimliği tespit edilen S.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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