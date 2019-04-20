Antalya'da İngilizce öğretmeni hakkında soruşturma

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde öğrencilere kıyamet günüyle ilgili şeyler anlatan ve kendisinin "Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Gedik Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K'nin, 6. sınıf öğrencilerine, "Hazreti İsa olduğunu ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiği" yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.

Veli ve öğrencilerin şikayeti üzerine, öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan bugün haberleri olduğunu belirterek, "Gerekli tahkikatı yaptırdık. Pazartesi soruşturma başlatıp, öğretmeni açığa alacağız." dedi.

Aynı sınıfta eğitim gören Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca'nın kızı Celin Koca da öğretmenlerinin kendisinin Hazreti İsa olduğunu ve her şeyi bildiğini belirterek, ağladığını iddia etti.