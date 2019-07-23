Antalya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eski Hisar Mahallesi Herdford Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.D. idaresindeki 35 AP 388 plakalı otomobil ile R.A.’nın kullandığı 07 LG 521 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden K.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.C. yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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