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Antalya’da iki kız öğrenci sınıfta dakikalarca darp edildi: 8 gözaltı

Antalya’nın Kepez ilçesinde 2 kız öğrenci, bir grup öğrenci tarafından sınıfta dakikalarca dövüldü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:35
Antalya’da iki kız öğrenci sınıfta dakikalarca darp edildi: 8 gözaltı

Antalya’nın Kepez ilçesinde 2 kız öğrenci, bir grup öğrenci tarafından sınıfta dakikalarca dövüldü. İki kız öğrenciden Y.S.P’nin annesi Özlem P, kızı ve arkadaşının başları betona vurulmak suretiyle ölümüne darp edildiğini belirterek, okuldan nakil için başvuru yaptıklarını söyledi. Olayla ilgili 8 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi.


Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir hafta önce yaşandığı iddia edilen olayda, 9’uncu sınıf öğrencileri Y.S.P, (16) ile arkadaşı G.M, (16) sınıftayken, ders arasında kapıya gelen başka okuldan G.E’nin, "Herkes dışarı çıksın, Y.S.P ile G.M kalsın" dediği ileri sürüldü.


Sınıftaki öğrencilerin çıkmasının ardından G.E, daha önce aralarında mesaj yoluyla hakaret ettiği ileri sürülen Y.S.P ile G.M’ye saldırdı. 2 kişi, bu sırada sınıfa giren diğer öğrencilerle birlikte iki kızı dövmeye başladı. 2 kızın çığlık atması ve masaları devirmesinin ardından sesleri duyup sınıfa gelen bir öğretmenin müdahalesiyle kavga ayrıldı. Saldırgan öğrencilerin Y.S.P ve babasına okul çıkışında da saldırmaya devam ettiği öne sürüldü.Kızı YS.P’yi kanlar içinde gören anne Özlem P, polis merkezine giderek, saldırgan öğrencilerden şikayetçi oldu.


Anne Özlem P. olayı şöyle anlattı:


"Kızım okul bahçesinde yakın arkadaşı G.M ile voleybol oynarken G.M’nin yanındaki erkek arkadaşına tutması için şapkasını veriyor, şapka o çocukta kalıyor. G.M daha sonra arkadaşına ’Kanka şapkamı gelirken getir’ diye mesaj atmış. Mesaj attığı erkek arkadaşının kız arkadaşı G.E, mesajı görünce G.M’ye hakaret içerikli mesajlar atmış. Bunun üzerine benim kızım devreye giriyor ve ‘neden birbirinize hakaret içerikli mesaj gönderiyorsunuz?’ demiş. Tartışma geçiyor ve birbirlerine hakaret ediyorlar. Kızım engellemeye çalışıyor ve bir süre irtibat kurulmuyor."



"Kızımın kafasını betona vurmuşlar"


20 Şubat Çarşamba günü zilin çalmasına 10-15 dakika kala 9’u aynı okuldan 2’si başka okuldan olmak üzere 11 kişinin sınıfı bastığını iddia eden Özlem P, "Kapı açılıyor öğrenciler çıkıyor, 3 öğrenci de sınıfa giriyor. Kızım ve G.M’nin sınıfta kalmasını istiyorlar. Kapının önüne badigard gibi iki erkek öğrenci dikiyorlar. Kamera kayıtlarında bunlar mevcut. İçeriye birkaç öğrenci daha giriyor sınıfın kapısı tam 6 dakika 50 saniye işkence görmüş. Kızımın sesinin çıkmaması için boğazını sıkıp ağzını kapatmışlar. Kafasını yere vururlarken kızım bana ’Anne ölüyorum zannettim’ dedi ve o an masaları görüp ayaklarıyla masalara vurduğunu ve ses çıkıp birilerinin gelmesini beklediklerini söyledi. Kızım masaları devirince bir üst kattaki nöbetçi öğretmen sesleri duyup gelmiş. Kızım o şekilde sınıftan çıkabiliyor. Öğretmen gelmese kızım ve yanındaki arkadaşı darp edilmeye devam edecek" dedi.



"Suç duyurusunda bulunduk"


Kızını her gün okuldan babasının aldığını dile getiren Özlem P, "Kızım sınıftan çıkıp olaylardan haberi olmayan okul dışındaki babasının yanına gitmiş. Eşim kızıma ne oldu diyor. Kızım baba ne olur arabaya binip gidelim diyor. Eşim arabaya ilerlerken beyaz araç arabanın önünü kesiyor. Beyaz araçtan inen kişiler eşime direkt kafa atmış. Bir tarafta eşimi diğer tarafta kızımı darp etmişler. Çete bunlar, 11 kişi. Etraftaki kişilerin ayırmasıyla kurtulmuşlar. Ve direkt gidip şikayetçi olmuşlar" diye konuştu.


11 kişiden şikayetçi olduklarını ifade eden Özlem P, "Suç duyurusunda bulunduk. Darp eden öğrencilerin hepsi tespit edildi. Kızımın tek derdi ise okuluna gidebilmek. Ama okula gitmesi zor. Başka bir okula naklini alacağız. O okula kızım gidemez. O okulda can güvenliği yok" dedi. G.M’nin babası V.M. ise 10’dan fazla öğrencinin kızını darp ettiğini ifade ederek, saldırgan öğrencilerden şikayetçi olduklarını bildirdi.



8 gözaltı


Öte yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri Y.S.P. (16) ve G.M’yi (16) sınıflarında darp ettikleri iddiasına ilişkin araştırma başlattı. Ekipler, mağdur öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda aynı okulda eğitim gören 8 lise öğrencisini gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaya ilişkin bir öğrencinin daha arandığı bildirildi. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:35
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