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Antalya'da iki kişinin öldüğü cinayet davasında karar

Aileler arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybetmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan sanıklardan biri 45 yıl, diğeri 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

07 Aralık 2018 Cuma 12:25
Antalya'da iki kişinin öldüğü cinayet davasında karar

ANTALYA (AA) - Antalya'da iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili açılan davada yargılanan kardeşlerden birine 45, diğerine 30 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık kardeşler Faik ile Ramazan Kamarı, tutuksuz sanıklar S.K. ve M.A.K. ile taraf avukatları katıldı.

Kısa süren duruşmada, sanık kardeşler Faik ve Ramazan Kamarı'ya iki kişiyi "kasten öldürme", iki kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 4 kez müebbet hapis cezası verildi.

Verilen bu cezada, iki aile grubundan hangisinin olaya sebebiyet verdiği veya başlattığı anlaşılamadığı ve sanıkların mahkemedeki iyi hallerinden dolayı indirime gidildi.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Ramazan Kamarı için ayrıca ceza indirimi yapıldı.

Buna göre Faik Kamarı toplam 45 yıl, Ramazan Kamarı ise 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kavgaya karışan iki aile üyesi diğer 5 sanığa ise "yaralama" suçundan 2 bin 240 lira ile 11 bin 200 lira arasında değişen para cezaları verildi.

Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında 15 Ağustos 2016'da çıkan silahlı kavgada, Mustafa Keleşabdioğlu olay yerinde, oğlu Sertaç Keleşabdioğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:25
  1. Antalya
  2. cinayet
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  4. hapis
  5. silahlı kavga

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