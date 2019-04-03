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Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

Güreşçilerin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:25
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

ANTALYA (AA) - Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.T, tutuksuz sanıklar M.C.Ö. ve B.Y, saldırıda yaralanan güreşçiler Hakkı Aygün, Mehmet Ali Avcı ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Y.T'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini, diğer iki sanığın da tutuksuz yargılanmasına devam edilmesini istedi.

Ara karar için duruşmaya verilen arada iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında barikat oluşturan çevik kuvvet ekibi, gerginliğin kavgaya dönüşmesini önledi.

Mahkeme heyeti sanıklar Y.T'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, M.C.Ö ve B.Y'nin tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün (33) ve Mehmet Ali Avcı (21), 23 Mart 2018'te şüpheli Y.T'nin ateş etmesi sonucu yaralanmıştı. Y.T. tutuklanmış, M.C.Ö. ve B.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:25
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