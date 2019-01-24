Antalya'da hortum: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya'da hortum: 1 ölü, 9 yaralı24 Ocak 2019 Perşembe 16:19
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış ve hortum, seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalara zarar verdi.
Hortum nedeniyle 10 kişi yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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