Antalya'da hırsızlık operasyonları Aralarında, çalıştığı iş yerinden 30 bin lira çaldığı öne sürülen muhasebecinin de bulunduğu 3 zanlı, tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydınevler ve Yukarı Hisar mahallelerinde ev ve iş yeri hırsızlıklarına karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 ayrı hırsızlıkla ilgili, A.A.Ç. ve A.Ü. ile çalıştığı iş yerinden farklı tarihlerde 30 bin lira çaldığı öne sürülen muhasebeci H.G, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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