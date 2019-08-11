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Antalya’da ‘hırsız sevgililer ’ yakalandı

Antalya’da 10 evden hırsızlık olayını ele el tutuşarak yaptıkları iddia edilen sevgili çift ve arkadaşını polis kargocu kılığına girerek yakaladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:24
Antalya’da ‘hırsız sevgililer ’ yakalandı

Antalya’da 10 evden hırsızlık olayını ele el tutuşarak yaptıkları iddia edilen sevgili çift ve arkadaşını polis kargocu kılığına girerek yakaladı. Son hırsızlık olayında hırsız sevgililerden birinin ev sahibinin uyanması üzerine balkondan atlayıp ayağını kırdığı öğrenildi.


Muratpaşa ilçesinde yakın sınırlar içinde yer alan Çağlayan, Güzeloba ve Şirinyalı Mahallesinde 10 evde benzer şekilde hırsızlık olaylarının yalanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Hırsızlıkların benzer şekilde 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. 3 mahallede yüzlerce iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen özel ekip, şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğunu belirledi. Özel ekip kargocu kılığında şüphelileri takibe aldı. Son hırsızlık olayında ev sahibinin uyanması üzerine balkondan atlayarak ayağını kıran Mesut T. kız arkadaşı Suzan A, ve onlara yardım ettiği ileri sürülen Bayram A. kıskıvrak yakalandı. Mesut T. sol ayağı alçılı ve koltuk değnekleriyle,diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin çaldıkları döviz ve altınları, kent merkezindeki dövizcidebozdurup paylaştıkları, cep telefonlarını ise 100. Yıldaki telefonculara sattıkları öğrenildi. Bayram. A,’nın çok sayıda hırsızlıktan kaydının olduğu öğrenildi.


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Suzan E. ve Mesut T’nin sabaha karşı yaptıkları hırsızlıklara birlikte el ele tutuşarak gittikleri görüldü.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:24
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