Antalya’da hayvanat bahçesinden kaçan kurt henüz bulunamadı

Antalya’da dün akşam saatlerinde hayvanat bahçesindeki çitleri aşarak ormanlık alana kaçan kurt halen bulunamadı. Kurdu yoldan geçerken görüntüleyen veteriner hekim Ümit Yürekli, "Uzun zamandır belki ilk kez bu kadar dışarıdaydı. Arabaların arasında tedirgin bir hali vardı" dedi. Yürekli, kurdun cinsinin Anadolu’da çokça rastlanan gri kurtlardan olduğunu da belirterek, "Karanlık çöktükten sonra o kurdu kimsenin bulma şansı yok. İnsanlarımız görürlerse panik yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi’ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer kurt ve köpeklerle sürekli kavga eden bir kurt, bir süre önce başka bir kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, akşam saatlerine doğu çitlerini aşarak hayvanat bahçesinin sınırlarının dışına çıktı. Ormanlık alana doğru ilerleyen kurdu bulmak için polis arama çalışması başlattı.

Bir vatandaşın, kurdu hayvanat bahçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan seyir terası yakınlarında gördüğü ve polise ihbar ettiği bildirildi.

Kurt ormanlık alana kaçışının ardından, tesadüfen o bölgeden geçen bir veteriner hekim tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaklaşık 24 saattir bulunamayan kurt için hayvanat bahçesindeki veterinerlerin hava kararınca arama çalışması yapacağı öğrenildi.

"Uzun zamandır belki ilk kez bu kadar dışarıdaydı"

Kurdu görüntülemeyi başaran veteriner hekim Ümit Yürekli, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yürekli, "Varyanttan inerken yolda bir köpek olduğunu düşündüm. Devamında sağına soluna bakmaya çalışınca köpek değil kurt olduğunu gördüm. Bir taraftan takip ettim ve kurt olduğuna emin oldum. Yakında hayvanat bahçesi olduğu için oradan kaçmış olabileceğini düşündüm. Hemen eskiden hayvanat bahçesinde çalışan bir arkadaşımı aradım ve kurdun kaçtığını öğrendim. Kurt panik halindeydi. Uzun zamandır belki ilk kez bu kadar dışarıdaydı. Arabaların arasında tedirgin bir hali vardı" dedi.

"Panik yapmasınlar"

Kurdun Anadolu’nun yaygın bir türü olduğunu dile getiren Yürekli, "Saldırgan hisleri yoktur, şehre inmezler. Halk belki panikleyebilir ama tam tersine onlar daha çok panikliyorlar, yabacı bir ortam. Özgürlüğüne gidecektir diye düşünüyorum. İnsanlara yakın olmayı tercih etmezler. Bizim olduğumuz bölgede sokak köpeğinin çok olması dağlık ve ormanlık alana gitmesine neden olacaktır. Karanlık çöktükten sonra o kurdu kimsenin bulma şansı yok. İnsanlarımız görürlerse panik yapmasınlar" diye konuştu.

Havadan görüntülendi

Öte yandan hayvanat bahçesi ve kurdun kaçtığı ormanlık alan havadan görüntülendi. En son 2 kilometre uzaklıkta görüldüğü bildirilen kurdun, dağlık alana geçebilmesi için trafiğin yoğun olduğu karayolundan karşıya geçtiği ve o alanda ilerlediği düşünülüyor.