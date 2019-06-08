Antalya’da hayatını kaybeden CHP’li vekil Denizli’de toprağa verildi Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın (65) cenazesi Denizli’detoprağa verildi.

Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın (65) cenazesi Denizli’detoprağa verildi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya’nın Aksu ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Memleketi Denizli’ye getirilen Arslan için için, CHP il binasında bugün bir tören düzenlendi. Törenin ardından Arslan’ın cenazesi PAÜ Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı. Cenaze namazını Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı. Hayatını kaybeden Kazım Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedildi.

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