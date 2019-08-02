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Antalya’da “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi denetimleri

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında kentteki motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimlerini sürdürdü.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:33
Antalya’da “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi denetimleri

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında kentteki motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimlerini sürdürdü. Ekipler, 20 günlük sürede 52 bin 141 motosiklet sürücüsünü kask kullanmanın koruyuculuğu ve temini noktasında bilgilendirdi.


Kask kullanımının trafik kazaları sebebiyle meydana gelen yaralanma ve ölümleri büyük oranda azaltabileceğinin farkına varılması, motosiklet sürücülerinin kask olmadan trafiğe çıkmamaları amacıyla hazırlanan ve 5 Temmuz Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla hayata geçirilen “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi sonrası motosiklet sürücülerine kask cezası uygulanmadan bilgilendirici faaliyetler emniyet ve jandarma tarafından başladı.


Ekipler, 7-29 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları uygulamada kask kullanmayan motosiklet kullanıcılarının aracını, kask temin edinceye kadar geçici süre muhafaza altına alarak kaskını getirdikten sonra teslim edilmesi işlemlerine başladığını bildirdi. Standart dışı kask kullanan motosiklet sürücüleri uyarılırken 23 Temmuz tarihinden itibaren de kask takmayan motosiklet sürücülerine cezai işlemleri uygulanmaya başlandığına dikkat çekildi.


Projenin hayata geçirilmesinden sonraki süreçte 14 bin 27 jandarma ve polisi ekibi, görev alarak yapmış oldukları denetim faaliyetlerinde 52 bin 141 motosiklet sürücüsünü, kask kullanmanın koruyuculuğu hakkında bilgilendirdi. Kaskı bulunmayan 2 bin 738 motosiklet sürücüsüne ceza uygulanmadan kask temin etmesinin sağlandığı, toplam da 6 bin 332 motosiklet sürücüsüne kask temin edemediğinden ve başka kural ihlallerinden cezai işlem uygulandığı belirtildi.


Denetimlerin bu alanda standart özelliklere sahip kask kullanımı tüm motosiklet kullanıcıları tarafından sağlanıncaya kadar sürdürüleceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:33
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