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Antalya’da hatalı sürücülere hava ve karadan ceza yağdı

Antalya’da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan118sürücüye20 bin 402 lira para cezası kesildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:20
Antalya’da hatalı sürücülere hava ve karadan ceza yağdı

Antalya’da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan118sürücüye20 bin 402 lira para cezası kesildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama-park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak14 - 17Haziran tarihleri arasında sivil trafik görevlilerinin yanı sıra drone, ve helikopter desteğiyle havadan denetleme yaptı.


Denetimlerde,kırmızı ışık ihlali yapan 38, cep telefonu kullanan 10, emniyet kemeri takmayan 57, kask takmayan 2, sol şeridi işgal eden 1, fazla yük yükleyen1 ve diğer hatalardan 9 sürücüye toplamda 20 bin 402 lira para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:20
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