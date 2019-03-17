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Antalya’da hafta sonu güneşi gören sahile koştu

Antalya’da hava sıcaklığı hafta sonunda 21 dereceye kadar çıkınca, vatandaşlar sahillere akın etti.

17 Mart 2019 Pazar 14:11
Antalya’da hafta sonu güneşi gören sahile koştu

Antalya’da hava sıcaklığı hafta sonunda 21 dereceye kadar çıkınca, vatandaşlar sahillere akın etti.


Yurdun çeşitli bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya yaza erken girdi. Hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının da 17 derece olarak ölçüldüğü kentte, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahili dolduran vatandaşlardan bazıları piknik yapmayı ve güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da balık tuttu.



“Güneş olsun yeter ki”


Denize giren vatandaşlardan Ahmet Bakır, “Güneşi gördüğümde denize giriyorum. Su soğuk ama yine de girilebiliyor, güneş olsun yeter ki” dedi.


20 yıldır Antalya’da yaşayan Serpil Küçükdoğan da havanın çok güzel olduğunu belirterek, “Oğlumla birlikte hazırlıklı gelseydik denize girerdik. Hava güzel olduğu için biz de sahilde kahvaltı yapıyoruz. Bazı yerlerde kar var, burada güneş ve denize girenler oluyor. Çok güzel bir şehirde yaşadığımızı fark ettim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:11
  1. doğa

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