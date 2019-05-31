0553 313 94 23

Antalya’da hafriyat çukurunda şüpheli ölüm

Antalya’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hafriyat alanındaki çukurda ölü olarak bulundu.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:55
Antalya’da hafriyat çukurunda şüpheli ölüm

Antalya’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hafriyat alanındaki çukurda ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sırası Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 Sokak’taki boşluk alandaki hafriyat bölgesinde meydana geldi. Hafriyat alanındaki çukurda hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hafriyat dökülü alandaki çukura inen sağlık ekipleri 25-30 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Şahsın yaklaşık 2 gün önce uyuşturucu maddeden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    1. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    2. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    3. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    4. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    5. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    6. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    7. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    8. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    9. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    10. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    11. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    12. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    13. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    14. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    15. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    16. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    17. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    18. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    19. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    20. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    21. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    22. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    23. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    24. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    25. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    26. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    27. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    28. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    29. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    30. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı