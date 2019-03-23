0553 313 94 23

Antalya’da gürültü kavgası: 2 polis yaralı

Antalya’da gürültü yaptıkları için uyarılan kardeşlerden biri bir polisi kalçasından bıçaklarken, bir polisi de ayağından yaraladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:55
Antalya’da gürültü kavgası: 2 polis yaralı

Antalya’da gürültü yaptıkları için uyarılan kardeşlerden biri bir polisi kalçasından bıçaklarken, bir polisi de ayağından yaraladı.


Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Komşuları gürültülerinden rahatsız oldukları Secat U. ve Necat U. adlı kardeşleri polise şikayet etti. Eve gelen polisler, iki kardeşi uyardı. Tepki gösteren Secat U, evden aldığı bıçakla polis memuru Hasan U’yukalçasından yaraladı. Yaşanan arbedede diğer polis memuru da ayağından yaralandı. Saldırgan ara sokaklara kaçarken, olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili Necat U. gözaltına alınırken, kardeşinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safranbolu'da 1,5 milyon turist hedefi
    1. Safranbolu'da 1,5 milyon turist hedefi
    2. Türk Ocaklarının 107. Kuruluş yıl dönümü
    3. Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a..
    4. TÜGVA Edirne ve Uzunköprü..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu..
    6. "Zeybekci için elimi ateşe koyarım"
    7. Dışişleri Bakanlığı: "Bir..
    8. Sırbistan Başbakan Yardımcısı:..
    9. Maltepeli minikler büyükanne ve..
    10. Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama..
    11. Milletvekili Tüfenkci seçim..
    12. Binali Yıldırım, kulüp başkanlarıyla..
    13. Gercüş’te sirk ve sanat festivaline..
    14. Köyleri bombalanan Sehil Gab sakinleri..
    15. Büyük medyan okuma: ’Ben Tek, Siz..
    16. Bakan Çavuşoğlu: "Onların listelerini..
    17. Türkan Saylan ile Yaşar Kemal..
    18. Türkiye'den Idai kasırgasının..
    19. Caminin çatısı yandı
    20. Kuşadası Körfezi’nde can pazarı
    21. Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı
    22. Kahramanmaraş’ta kaçak sigara..
    23. Komşusunu engelli oğluna cinsel..
    24. Side sahilinde şezlongları söküp..
    25. MHP’li Karapıçak: “Cumhur İttifakı..
    26. Uysal, “Rafet Bey’in her söylediği..
    27. MHP’li Başkan, Cumhurbaşkanı’nın..
    28. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 5 kişi..
    29. Endonezya’daki sel felaketinde ölü..
    30. Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok