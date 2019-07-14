Antalya'da günlük ziyaretçi sayısında rekor Kente dün gelen 95 bin 5 yolcuyla temmuzda günlük ziyaretçi rekoru kırıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'ya temmuzda gelen günlük ziyaretçi sayısında rekor kırıldı.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'ya dün gelen yolcu sayısının 95 bin 5 olduğunu belirtti. Geçen yıla oranla temmuz ayında yüzde 15 artışla 1 milyon 78 bin 208, yıllık bazda ise yüzde 16 artışla 6 milyon 653 bin 560 kişinin Antalya'ya geldiğini bildiren Karaloğlu, "Günlük ziyaretçi sayısında temmuzda yeni rekor kırıldı. Nazar değmesin. Rabbim bereketimizi artırsın." ifadelerini kullandı.



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