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Antalya’da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Antalya’da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:20
Antalya’da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Antalya’da gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli, gazetecilerin soruları üzerine “Yalan kim söyledi, borç aldım sadece” diyerek tepki gösterdi.


Edinilen bilgiye göre, gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle dolandırılan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, dolandırıcılık olayını daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.U’nun gerçekleştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Y.U’nun 3 kişiyi gümrükten ucuza eşya alma vaadiyle 240 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada resmi kurumlara ait 10 sahte kaşe ile başkalarına ait sahte ehliyet ve kimlik bulundu. Sağlık kontrolü sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Y.U., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilerin soruları üzerine şüpheli, “Yalan kim söyledi, borç aldım sadece” diyerek tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:20
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